На дороги Челябинска выйдут автобусы-гармошки

Новые автобусы продемонстрировали студентам Южно-Уральского госуниверситета в рамках экскурсии. На предприятии рассказали, из чего устроен транспорт, где можно отремонтировать автобус и какие форматы обслуживания горожан существуют. Специальность студентов предполагает изучение именно этих аспектов.