На дороги Челябинска выйдут автобусы-гармошки

«Новые автобусы-гармошки начнут работать в Челябинске на следующей неделе. Сейчас их проверяют и готовят к работе», — сообщили в службе организации движения города.
Новые автобусы продемонстрировали студентам Южно-Уральского госуниверситета в рамках экскурсии. На предприятии рассказали, из чего устроен транспорт, где можно отремонтировать автобус и какие форматы обслуживания горожан существуют. Специальность студентов предполагает изучение именно этих аспектов.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что после многочисленных жалоб челябинцев оштрафовали на 260 тысяч рублей перевозчика ООО «Автотранспортное предприятие 1», который обслуживает автобусный маршрут № 128.