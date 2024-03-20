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На дороги Челябинска выйдут автобусы-гармошки

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта, ФедералПресс. В Челябинск привезли партию новых гибких автобусов, состоящих из двух секций. «Гармошки» введут на маршруты к 25 марта.

«Новые автобусы-гармошки начнут работать в Челябинске на следующей неделе. Сейчас их проверяют и готовят к работе», — сообщили в службе организации движения города.

Новые автобусы продемонстрировали студентам Южно-Уральского госуниверситета в рамках экскурсии. На предприятии рассказали, из чего устроен транспорт, где можно отремонтировать автобус и какие форматы обслуживания горожан существуют. Специальность студентов предполагает изучение именно этих аспектов.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что после многочисленных жалоб челябинцев оштрафовали на 260 тысяч рублей перевозчика ООО «Автотранспортное предприятие 1», который обслуживает автобусный маршрут № 128.