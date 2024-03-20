Челябинцы задолжали за отопление свыше 2,26 млрд рублей

Складывающаяся ситуация вызывает тревогу в специалистов «Уралэнергосбыт». Там напомнили, что вносить платежи нужно до 10 числа каждого месяца. Затем плательщику дается еще месяц для погашения имеющихся неоплаченных счетов. Если плата не поступает, применяются санкции — пени за каждый просроченный день. Размер составляет 1/300 ставки рефинансирования, а по истечению 91 дня — 1/130 ставки рефинансирования. При расчете за основу берут ставку 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Суммы, как отмечают в компании, набегают внушительные. И помимо основного долга потребитель несет дополнительные траты на покрытие пени.