Челябинцы задолжали за отопление свыше 2,26 млрд рублей

По данным «УСТЭК-Челябинск», исправно вносят платежи сейчас лишь 74% жителей Челябинска, а остальные уже считаются должниками. Причем среди них нашлись и злостные неплательщики: как следует из статистики, 16% горожан накопили просрочку больше трех месяцев.
Складывающаяся ситуация вызывает тревогу в специалистов «Уралэнергосбыт». Там напомнили, что вносить платежи нужно до 10 числа каждого месяца. Затем плательщику дается еще месяц для погашения имеющихся неоплаченных счетов. Если плата не поступает, применяются санкции — пени за каждый просроченный день. Размер составляет 1/300 ставки рефинансирования, а по истечению 91 дня — 1/130 ставки рефинансирования. При расчете за основу берут ставку 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Суммы, как отмечают в компании, набегают внушительные. И помимо основного долга потребитель несет дополнительные траты на покрытие пени.
По словам первого заместителя генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрея Святых, в компании разработана система уведомления о грядущих платежах. Например, каждый месяц потребитель получает сообщения с напоминаем в мессенджеры, личный кабинет, электронную почту.
«Если платежей нет более 2 месяцев, направляет уведомление о возможных последствиях, сообщает о долге по телефону. Далее в дело вступает тяжелая артиллерия — наши юристы. Деньги списываются через суд в принудительном порядке», — пояснил первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.
В результате неплательщик может получить еще большие неприятности: ему могут заблокировать счет, удерживать часть зарплаты и пенсии в счет погашения долга, если такое решение примет суд, ограничить выезд за границу.