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В Екатеринбурге трамвайные линии огородят бордюром от выезда машин на пути

В Екатеринбурге отделят бордюрным камнем строящиеся и существующие трамвайные пути для устранения «выезда автомобилей и колоссальных задержек трамваев», рассказал на пресс-конференции вице-мэр Рустам Галямов.

Источник: Коммерсантъ

Он добавил, что власти города планируют отрегулировать работу светофоров под движение трамваев. «Трамвай не должен подъезжать и останавливаться на светофорах. Приоритет рельсового транспорта должен быть. Сейчас этого нет, и трамвай подъезжает к светофорам и стоят», — сказал господин Галямов.

Ранее Рустам Галямов отметил, что администрация Екатеринбурга будет взыскивать через суд сумму простоя трамваев с водителей, которые выехали на пути и перекрыли движение общественного транспорта. «Мы будем добиваться возмещения убытка с тех людей, которые выезжали, застревали и порой на часы задерживали движение трамваев. В этом году было колоссальное количество таких нарушений», — отметил он.