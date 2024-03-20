В Екатеринбурге трамвайные линии огородят бордюром от выезда машин на пути

Он добавил, что власти города планируют отрегулировать работу светофоров под движение трамваев. «Трамвай не должен подъезжать и останавливаться на светофорах. Приоритет рельсового транспорта должен быть. Сейчас этого нет, и трамвай подъезжает к светофорам и стоят», — сказал господин Галямов.



Ранее Рустам Галямов отметил, что администрация Екатеринбурга будет взыскивать через суд сумму простоя трамваев с водителей, которые выехали на пути и перекрыли движение общественного транспорта. «Мы будем добиваться возмещения убытка с тех людей, которые выезжали, застревали и порой на часы задерживали движение трамваев. В этом году было колоссальное количество таких нарушений», — отметил он.