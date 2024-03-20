Коммунальщиков обяжут вежливо отвечать на обращения нижегородцев

«Поправки защитят право граждан на обращение: не только по телефону и письменно, но также и по электронной почте, — заявил председатель Заксобрания. — Важно, чтобы человек встречал живое сочувствие. Собеседниками должны стать те, кто не будет хамить в ответ, а с пониманием и ответственностью сможет быстро решить проблему».