Коммунальщиков обяжут вежливо отвечать на обращения нижегородцев

Поправки в закон области «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение» должны изменить отношение коммунальщиков к обращениям граждан. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
По его словам, при обращениях в ДУК по поводу аварий, потопов, отсутствия тепла
«Поправки защитят право граждан на обращение: не только по телефону и письменно, но также и по электронной почте, — заявил председатель Заксобрания. — Важно, чтобы человек встречал живое сочувствие. Собеседниками должны стать те, кто не будет хамить в ответ, а с пониманием и ответственностью сможет быстро решить проблему».
По его словам, нужно, чтобы муниципальные образования занялись подготовкой таких специалистов.
«Когда случается форс-мажор, надо, во-первых, устранить аварию, а во-вторых, уметь терпеливо и тактично объяснять людям, что делается и какие меры принимаются», — сказал Евгений Люлин.
Он надеется, что и то и другое удастся закрепить в поправках к закону. 20 марта их внес на рассмотрение парламента комитет Заксобрания по ЖКХ и ТЭК.