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Коммунальщиков обяжут вежливо отвечать на обращения нижегородцев

Предполагаются соответствующие поправки в закон.

Источник: Время

Поправки в закон области «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение» должны изменить отношение коммунальщиков к обращениям граждан. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, при обращениях в ДУК по поводу аварий, потопов, отсутствия тепла и т. д. жители часто сталкиваются с бездушным роботом колл-центра.

«Поправки защитят право граждан на обращение: не только по телефону и письменно, но также и по электронной почте, — заявил председатель Заксобрания. — Важно, чтобы человек встречал живое сочувствие. Собеседниками должны стать те, кто не будет хамить в ответ, а с пониманием и ответственностью сможет быстро решить проблему».

По его словам, нужно, чтобы муниципальные образования занялись подготовкой таких специалистов.

«Когда случается форс-мажор, надо, во-первых, устранить аварию, а во-вторых, уметь терпеливо и тактично объяснять людям, что делается и какие меры принимаются», — сказал Евгений Люлин.

Он надеется, что и то и другое удастся закрепить в поправках к закону. 20 марта их внес на рассмотрение парламента комитет Заксобрания по ЖКХ и ТЭК.

ЖКХ