Воронежцам объяснили, как сдать квартиру беженцам за сумму до 75 тысяч рублей

В мэрии пояснили, как можно сдать квартиру в аренду с Донбасса и из Белгородской области. Платить за жилплощадь при этом будут в городской администрации. Максимальная цена за квартиру в три и более комнаты — 75 050 рублей, все расценки можно посмотреть здесь.