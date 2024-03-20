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Воронежцам объяснили, как сдать квартиру беженцам за сумму до 75 тысяч рублей

В мэрии обрисовали механизм аренды жилплощади для вынужденных переселенцев с Донбасса и из Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии пояснили, как можно сдать квартиру в аренду с Донбасса и из Белгородской области. Платить за жилплощадь при этом будут в городской администрации. Максимальная цена за квартиру в три и более комнаты — 75 050 рублей, все расценки можно посмотреть здесь.

Владельцу квартиры, желающий сдать ее в аренду, нужно обратиться в управление жилищных отношений администрации Воронежа и предоставить пакет документов. Каких именно, можно увидеть в постановлении.

После рассмотрения заявки в квартиру выезжает комиссия. Ее члены проверяют соответствие жилплощади всем требованиям. Если все нормально, составляется акт. На его основание происходит согласование аренды квартиры контрольно-надзорными органами.

Затем управлением ГО и ЧС квартиру вносят в реестр пунктов временного размещения. Через систему гозакупок заключается муниципальный контракт с владельцем. Зарегистрироваться на портале закупок может любое физическое лицо, иметь статус самозанятого или индивидуального предпринимателя для этого не обязательно. В случае необходимости хозяину квартиры окажут консультативную помощь в регистрации на госзакупках.

Владелец квартиры не сможет выбирать жильцов. Общаться с ними он может раз в месяц, когда будет снимать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги. Хозяин квартиры может расторгнуть договор, обратившись в управление ГО и ЧС.

Получить ответы на другие вопросы хозяева квартир могут в управлении жилищных отношений по телефонам: 228−34−55, 228−33−79.
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