Ради расширения улицы Малиновского снесут алкомаркет

Омская мэрия готовится к реконструкции улицы Малиновского. Городские власти уже нашли подрядчика, который проведёт межевание территории — это необходимо сделать перед тем, как готовить сам проект. О том, как идёт этот процесс, депутаты поговорили на сегодняшнем заседании архитектурного комитета в Горсовете.