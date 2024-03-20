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Ради расширения улицы Малиновского снесут алкомаркет

Вместе с ним в запретную зону попали сараи, капитальные заборы и гараж.

Источник: Om1.ru

Омская мэрия готовится к реконструкции улицы Малиновского. Городские власти уже нашли подрядчика, который проведёт межевание территории — это необходимо сделать перед тем, как готовить сам проект. О том, как идёт этот процесс, депутаты поговорили на сегодняшнем заседании архитектурного комитета в Горсовете.

В процессе подготовки близ перекрёстка Малиновского с 4-й Крайней нашли несколько нелегальных построек. Судя по всему, владельцы расположенных по соседству домов случайно или осознанно «вылезли» за пределы своих участков и возвели несколько строений на территории, относящейся к улично-дорожной сети.

Мэрия уже направила владельцам предписание снести самовольные постройки. Судя по панорамам Гугла, речь идёт о гараже, хозяйственных постройках и магазине, на стене которого красуется растяжка «Вино-водочная продукция».

Напомним, что в ходе реконструкции улицу хотят делать четырёхполосной.