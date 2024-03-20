В Екатеринбурге создадут полосы для автобусов и троллейбусов на 42 участках

По его данным, общая протяженность полос для общественного транспорта составит около 43 км. «В два раза за ближайшее время мы увеличим количество выделенных (для общественного транспорта.— “Ъ-Урал”) полос», — заверил господин Галямов.



Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал транспортную реформу в городе, которую планируется начать в августе. В ее рамках власти собираются ввести брутто-контракты для перевозчиков, повысить в 25 раз штраф за безбилетный проезд и продолжение строительства трамвайной ветки в Академическом районе до Широкой Речки. По словам мэра, контракт будет подразумевать обновление автобусного парка из 400 машин.