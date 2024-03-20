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255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде с 2024 по 2028 годы

С 2019 по 2023 годы удалось расселить 192 аварийных дома.

Источник: Комсомольская правда

255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде за 2024−2028 годы. Об этом стало известно на заседании комиссии Гордумы по развитию города.

Согласно информации, в программу включены дома, которые были признаны аварийными с 2017 по 2022 годы. Расселение этих домов проведут в течение четырех лет.

Отмечается, что в период с 2019 по 2023 годы было расселено 192 аварийных дома. План по расселению был выполнен на 100%.

Ранее стало известно, что месячник по благоустройству дорог стартовал в Нижегородской области.

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