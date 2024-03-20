Более 14 тысяч жителей Самары получат СМС о долгах за воду

В марте в Самаре на 14 225 телефонов придут СМС-уведомления с напоминанием о необходимости погасить долги за воду. Их направили местным жителям сотрудники «РКС-Самара».
Общий долг этих потребителей достиг почти 52 миллионов рублей. А долги абонентов обслуживающей организации, которые находятся на прямых расчетах, превысили 1 миллиард 227 миллионов рублей.
Помимо этого, 4 тысячам жителей с долгами на 51 миллион рублей придут копии заявлений о принудительном взыскании денег за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения. До конца года направят еще 18 тысяч заявлений на сумму почти в 500 миллионов рублей. Самарцев просят своевременно оплачивать квитанции, передавать показания и не копить задолженность.