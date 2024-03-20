Где в Краснодаре строят промпарк за 11 млрд рублей — рассказал губернатор

— Важно, что реализация этого проекта позволит создать почти 2 тысячи новых рабочих мест. И здесь, считаю, нужно сделать ставку на нашу молодежь — уже сейчас работать с колледжами и техникумами, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.