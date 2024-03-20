Где в Краснодаре строят промпарк за 11 млрд рублей — рассказал губернатор

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram (18+) рассказал о встрече с представителями строительной компании, на которой обсуждалось строительство индустриального парка «Копанского». Объем инвестиций в создание промпарка составит около 11 миллиардов рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Индустриальный парк на хуторе Копанском начнет работать уже в конце 2024 года.
Глава региона объяснил, что площадь парка, где будут работать предприятия по выпуску строительных материалов, превысит 38 гектаров. Предполагается, что в индустриальном парке запустят производство пластиковых окон и металлоконструкций. блоков из газобетона.
— Важно, что реализация этого проекта позволит создать почти 2 тысячи новых рабочих мест. И здесь, считаю, нужно сделать ставку на нашу молодежь — уже сейчас работать с колледжами и техникумами, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Губернатор добавил, что промпарк будет развивать российский инвестор и заверил, что проект получит поддержку.