Стало известно, почему ФСБ устроила обыски в екатеринбургском Clever park

«Да ничего, собственно говоря, не произошло, они к нам каждый год приходят, просто журналисты об этом не знают. А на этот раз арендаторы из рекламной компании сообщили в одно новостное агентство, вот и раздули. В таких случаях сотрудники ФСБ никогда не говорят, к кому именно пришли, что именно хотят. У них ордер на обыск в здании вообще, поэтому проверяют все офисы подряд. Выборы закончились, вот они и решили взбодрить налогоплательщиков», — сказала ЕАН Елена Нескашина.﻿