Стало известно, почему ФСБ устроила обыски в екатеринбургском Clever park

Офис АО «Трубная Торговая Компания-Екатеринбург» находится в Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад, 15. На сайте Акционерного общества указано, что оно является официальным дилером Трубной металлургической компании, УЗТИ, завода труб ППУ и «Волгопромкомплект». У них больше двух тысяч постоянных клиентов и 17 лет опыта на рынке. Юридический адрес у компании на Эльмаше, а фактически главный офис расположен на улице Ткачей, 25 на 9 этаже в здании бизнес-центра Clever Park. В итоге силовики изъяли два выключенных ноутбука без сетевых проводов. На месте проверить их содержимое не удалось. Также «болгаркой» был вскрыт сейф, однако его содержимое неизвестно.
Напомним, утром в бизнес-центр на улице Ткачей, 23 пришли вооруженные автоматами люди в черной форме, представившиеся сотрудниками ФСБ. Вместе с ними были несколько человек в штатском и полковник СКР. Силовики отправились проверять сразу два здания комплекса — на улице Ткачей, 23 и 25. Проверяют выборочно офисы компаний на разных этажах зданий.
Редакции ЕАН удалось связаться с руководителем «Управляющей компании “Клевер-Парк” Еленой Нескашиной. Она пояснила, что это уже не первый визит силовиков.
«Да ничего, собственно говоря, не произошло, они к нам каждый год приходят, просто журналисты об этом не знают. А на этот раз арендаторы из рекламной компании сообщили в одно новостное агентство, вот и раздули. В таких случаях сотрудники ФСБ никогда не говорят, к кому именно пришли, что именно хотят. У них ордер на обыск в здании вообще, поэтому проверяют все офисы подряд. Выборы закончились, вот они и решили взбодрить налогоплательщиков», — сказала ЕАН Елена Нескашина.