«Белшина» добилась отмены санкций ЕС через суд

Суд постановил, что ни один из документов, которые представил Совет ЕС, не подтверждает, что «Белшина» получила относительно большой доход, из которого «непосредственно извлекает выгоду белорусское государство». Также, по мнению суда, ответчик не доказал, что были увольнения сотрудников, которые протестовали или объявили забастовку.