«Белшина» добилась отмены санкций ЕС через суд

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Санкции Евросоюза против белорусского ОАО «Белшина» отменяются, следует из опубликованного решения Суда Европейского союза.
Отменяются как санкции, введенные в 2021 году, так и те, под которые «Белшина» попала в связи с началом СВО. Также в решении говорится, что Совет Евросоюза должен оплатить судебные издержки.
Суд постановил, что ни один из документов, которые представил Совет ЕС, не подтверждает, что «Белшина» получила относительно большой доход, из которого «непосредственно извлекает выгоду белорусское государство». Также, по мнению суда, ответчик не доказал, что были увольнения сотрудников, которые протестовали или объявили забастовку.
Кроме того, суд сослался на дело белорусского предпринимателя Юрия Чижа, который тоже был под санкциями ЕС. Основываясь на том прецеденте, суд отметил, что выплата налогов не может считаться поддержкой политического режима. Также суд обратил внимание, что до принятия санкций «Белшина» была убыточной.
Ранее сообщалось, что белорусские власти предприняли ряд шагов для улучшения финансового положения «Белшины». Например, в 2023—2024 годах госсектору разрешили закупать продукцию компании без конкурса.
«Белшина» пока не публиковала отчеты за 2021, 2022 и 2023 годы. В документе по итогам 2020-го аудиторы выражали сомнения в жизнеспособности компании.
В феврале 2023 года стало известно, что гендиректор Андрей Бунаков находится в следственном изоляторе. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что управленец заключил заведомо невыгодный для компании контракт.
«Что сделал этот “Белшины” генеральный директор: он заключает договор с какими-то российскими… Я их жуликами называю. Заключает договор, что он будет только им продавать шины на примерно 16−20% ниже себестоимости», — сказал Лукашенко на одном из совещаний.
Новым гендиректором был назначен Александр Ковалев.