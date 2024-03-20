Союз архитекторов потребовал от Алиханова приостановить работу градсовета

«В настоящее время активно ведется застройка областного центра, курортного побережья, намечается реновация бывших промышленных территорий, реконструируются города востока Калининградской области. Вместе с тем возникает много вопросов к архитектурно-градостроительному качеству возводимой на десятилетия среды и к последовательности и системе принятия решений в области архитектуры и градостроительства в целом», — заявили в организации.