Более 9000 человек в 22 городах и районах Дона переселят из аварийного жилья за 4 года

Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Сегодня в регионе действует две программы.
«Приняли решение ускорить переселение. Для этого поручил региональному минстрою до конца апреля уточнить с муниципалитетами их заявки и до осени сформулировать предложения по увеличению объемов финансирования программы в бюджете на следующую трехлетку. Задача — исполнение программы завершить не в 2031, а уже в 2029 году».
Комплекс мер по усилению темпов и сокращению сроков переселения из аварийного жилого фонда сегодня был определен на расширенном заседании правительства под руководством главы региона.
Как сообщает пресс-служба губернатора, в 2019—2023 годах благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в области были досрочно расселены 8000 человек из почти 150 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.
Теперь расселяют фонд, признанный аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. А это 9300 человек, проживающих в 525 домах в 22 муниципальных образованиях.
Плюс параллельно в этом, 2024, году в регионе приступили к расселению фонда, признанного аварийным с 2022 года.
Василий Голубев поставил задачу активнее использовать механизмы комплексного развития территорий. В частности, по аналогии решения проблем обманутых дольщиков. К примеру, за счет масштабных инвестпроектов строительства новых микрорайонов в Ростове увеличить маневренный фонд жилья и сократить аварийный. Так, крупные застройщики уже передали на нужды города 413 квартир, а к концу 2027 года их количество увеличится до 1314.
Глава региона поручил создать в муниципалитетах штабы или рабочие группы по расселению аварийного фонда, утвердить реестры всех аварийных домов и разместить их в открытом доступе для жителей на интернет-ресурсах.