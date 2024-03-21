Более 9000 человек в 22 городах и районах Дона переселят из аварийного жилья за 4 года

«Приняли решение ускорить переселение. Для этого поручил региональному минстрою до конца апреля уточнить с муниципалитетами их заявки и до осени сформулировать предложения по увеличению объемов финансирования программы в бюджете на следующую трехлетку. Задача — исполнение программы завершить не в 2031, а уже в 2029 году».