Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на 21 марта 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 21 марта, четверг.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 21 марта, четверг, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2441 рубля, 1 евро — 3,5164 BYN, 100 российских рублей — 3,5018 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 20 марта, среду, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2357 рубля, 1 евро — 3,5077 BYN, 100 российских рублей — 3,5139 белорусского рубля. Таким образом, самое значительное снижение случилось у курса евро, а вот доллар и российский рубль несколько укрепились.