Теперь поток уезжающих из Молдовы станет больше, а инвестиции канут в Лету: К чему приведет принятие закона об экспроприации

Пятое. И сам факт принятия такого закона. Как всегда, правящая партия и их президент ни с кем не посоветовались. А ведь они, вроде как, народные избранники. Как всегда, сами придумали, сами проголосовали. Тут уже дело не в имидже власти, который и так скатился где-то на уровень плинтуса в дешевом мотеле. Дело в том, что кучка людей создают законы под себя, для себя, действуют, как хотят, как будто в стране больше нет граждан. Как будто они спешат побольше отжать… И от этого будущее Молдовы становится еще более беспросветным. А евросоюзное будущее нашей страны — и вовсе страшным апокалипсисом.