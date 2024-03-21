Теперь поток уезжающих из Молдовы станет больше, а инвестиции канут в Лету: К чему приведет принятие закона об экспроприации

В Молдове правящая партия принимает закон об экспроприации, то есть, о легитимном отъеме недвижимости у мирных граждан. Уже проголосовали за поправки в законодательство. Помните, как у Ленина? Экспроприация! Когда у богатых отбирали землю, дворцы, особняки, заводы.
У нас будет тоже самое, но по закону. И под вполне благородным соусом — недвижимость будут отбирать для реализации проектов общественно полезной значимости. Впрочем, у Ленина тоже были вполне благородные цели — усадьбу типа президентской Кондрицы отдали бы под интернат для бездомных детей.
Скажем, строят у нас высоковольтную линию электропередач. И те земли и дома, через которые ее собираются проложить, законным образом отбирают у владельца, компенсируя ему потери на свое усмотрение. То есть, человек вложил душу, силы, а ему потом копейки, на которые он сможет только уехать подальше из Молдовы и начать жить заново. Потому что компенсировать будут по фиксированной рыночной стоимости. А она у нас всегда отличается от реальной, не в пользу последней.
Да, и в суд тоже нельзя будет обратиться. Так построен закон.
И еще один момент, который смущает больше всего. Где гарантия, что завтра частная территория или особняк не приглянется, скажем, главе минздрава Немеренко, которая скажет, что участок со строениями нужен для создания там туберкулезного диспансера (как раз один она закрывает). Потом под шумок уже «продадут» под другой «проект». Мы же в Молдове живем, где коррупция за последние три года достигла просто небывалых масштабов.
К чему приведет закон об экспроприации?
Первое. Многие начнут продавать бизнес, недвижимость, сельскохозяйственные земли, боясь, что их отберут. Естественно, покупать что-то станет совсем опасно.
Второе. Инвестиции в Молдову и так за последние три года в разы снизились, сейчас и вовсе скатятся к нулю. Какой иностранец или наш гражданин будет вкладывать деньги, если завтра может все это потерять?!
Третье. Экспроприация может стать еще одной причиной для оттока населения из Молдовы. В последние, опять же, три года сотни тысяч люди вынуждены уехать из страны, где депрессия, коррупция, нищета, безработица, беззаконие, отсутствие прав и свобод. А тут еще страх потерять любимый дом с садом, дачу или бизнес.
Четвертое. Огромный пласт для разного рода махинаций. Все видят, что «куда-то» утекают «газовые» деньги, гранты, кредиты, бюджетные средства. Когда за то, чтобы один местный малоизвестный артист выступил на площади, правительство платит 100 тысяч леев, чтобы довести хор от телевидения до площади на одном автобусе — еще 100 тысяч леев. Это так, по мелочи, по сравнению с разницей закупки газа, к примеру, и тарифом для конечного потребителя. И нет никаких гарантий, что отбирать недвижимость будут не в пользу «общественно-полезных проектов», а с целью личного обогащения людей во власти. Знаем, проходили, три года это наблюдаем.
Пятое. И сам факт принятия такого закона. Как всегда, правящая партия и их президент ни с кем не посоветовались. А ведь они, вроде как, народные избранники. Как всегда, сами придумали, сами проголосовали. Тут уже дело не в имидже власти, который и так скатился где-то на уровень плинтуса в дешевом мотеле. Дело в том, что кучка людей создают законы под себя, для себя, действуют, как хотят, как будто в стране больше нет граждан. Как будто они спешат побольше отжать… И от этого будущее Молдовы становится еще более беспросветным. А евросоюзное будущее нашей страны — и вовсе страшным апокалипсисом.