Новый закон о кредитах: что ждет заемщиков?

3. Для усиления защиты прав граждан в рамках исполнительного производства, вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми и лиц с инвалидностью, а также увеличение суммы денег, сохраняемой на банковском счете заемщика, с 1 до 2-кратного размера прожиточного минимума (87 тыс. тенге). Кроме этого, банки наделяются правом предоставления в аренду бывшим собственникам, относящимся к СУСН, жилища, перешедшего на баланс.