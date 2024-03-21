Новое водохранилище появится на юге Казахстана

В место, где строят искусственный накопитель, активно сливается дождевая и талая вода. А еще здесь много родников. Вода есть, а вот воспользоваться ею для полива — нельзя было. Поэтому решили выделить из бюджета один миллиард 123 миллиона тенге на строительство водохранилища.