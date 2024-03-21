Подрядчик заплатит 300 млн рублей за сорванные сроки в ТОР «Приморье»

Эти работы подрядчик не выполнил. Прокурор района возбудил административные дела по статье о действиях или бездействии, повлекших срыв контрактных обязательств. Кроме штрафа организации, суд приговорил её генерального директора к штрафу более 15 млн рублей. Постановления ещё не вступили в законную силу.