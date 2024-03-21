Подрядчик заплатит 300 млн рублей за сорванные сроки в ТОР «Приморье»

Штраф более 300 млн рублей придётся заплатить компании «Транстрой» за сорванные сроки строительства на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье», сообщили на сайте прокуратуры Приморского края.
Проверка прокуратурой Надеждинского района выявила нарушение законодательства при закупках для государственных и муниципальных нужд. Надзорное ведомство установило, что компания «Транстрой» должна была до 30 апреля 2023 года построить объекты инженерной инфраструктуры стоимостью свыше 700 млн рублей.
Эти работы подрядчик не выполнил. Прокурор района возбудил административные дела по статье о действиях или бездействии, повлекших срыв контрактных обязательств. Кроме штрафа организации, суд приговорил её генерального директора к штрафу более 15 млн рублей. Постановления ещё не вступили в законную силу.