Следком остановил точечную застройку в центре Владивостока

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 1990-го по 2021 год было совершено несколько мнимых сделок, якобы для строительства частной школы на месте муниципального образовательного учреждения, расположенного по адресу Почтовый переулок, 9. На самом же деле там планировали построить многоквартирный жилой дом в коммерческих целях.