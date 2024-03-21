Следком остановил точечную застройку в центре Владивостока

Во Владивостоке следователи Следственного комитета РФ расследуют попытку незаконной точечной застройки. Речь идёт о мошенничестве с земельным участком рядом с Театром Горького, на котором началось возведение элитного жилого комплекса LaPlace.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с 1990-го по 2021 год было совершено несколько мнимых сделок, якобы для строительства частной школы на месте муниципального образовательного учреждения, расположенного по адресу Почтовый переулок, 9. На самом же деле там планировали построить многоквартирный жилой дом в коммерческих целях.
Афера с землёй стала возможна в результате фактического выбытия из муниципалитета земельного участка площадью 4 843 кв.м. А это в свою очередь сопровождалось превышением должностных полномочий сотрудниками органа исполнительной власти.
Стройку, которую ведёт компания «Ареал-Недвижимость» бизнесмена Дмитрия Глотова, остановили. По данным СК, у выгодоприобретателей проходят обыски. Кроме того, возбуждено ходатайство о наложении ареста с запретом эксплуатации и отчуждения земельного участка.
Ранее строительная компания «Ареал-Недвижимость» возвела в центре Владивостока жилые комплексы «Маринист» и «Novatoria».