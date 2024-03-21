Ключи от квартир вручили 77 семьям в Семее

— В городе Семее высоким темпом идет строительство жилья для социально уязвимых слоёв населения. Я искренне поздравляю всех новоселов со знаменательным событием — получением собственного жилья. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть каждый дом наполняется теплом семейного уюта, а каждый день приносит вам лишь положительные эмоции.