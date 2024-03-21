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В Новосибирске Бастрыкин потребовал проверки после жалоб жителей на мигрантов

Новосибирцы пожаловались Бастрыкину на мигрантов живущих и работающих возле Хилокского рынка.

Источник: Комсомольская правда

Они записали видео, в котором рассказали, что работники рынка систематически нарушают общественный порядок. А еще — что якобы из-за детей мигрантов в ближайших школах нет свободных мест, поэтому дети остальных граждан вынуждены ходить в дальние школы, пояснили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В областном следкоме расследуется уголовное дело, еще одно направлено в суд. Кроме того, организована процессуальная проверка.

СК