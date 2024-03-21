«Не предоставили еду и гостиницу»: в Новосибирске суд оштрафовал авиакомпанию из-за жалоб пассажиров

В Новосибирске оштрафовали на 30 тысяч авиакомпанию «Алроса». В декабре 2023 года из-за погоды больше чем на 10 часов задержались рейсы в якутский город Мирный. От граждан, ожидающих вылета, прокурору поступило много жалоб.
— Во время проверки прокуратура выявила, что ждущим пассажирам не предоставили гостиницу, не выделили комнаты матери и ребенка для пассажиров с детьми, не дали питание в установленный законом срок. Гендиректору авиакомпании внесено представление, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Также по инициативе транспортного прокурора авиаперевозчика привлекли к административной ответственности и выписали штраф в 30 тысяч рублей.