«Не предоставили еду и гостиницу»: в Новосибирске суд оштрафовал авиакомпанию из-за жалоб пассажиров

В Новосибирске оштрафовали на 30 тысяч авиакомпанию «Алроса». В декабре 2023 года из-за погоды больше чем на 10 часов задержались рейсы в якутский город Мирный. От граждан, ожидающих вылета, прокурору поступило много жалоб.