Новые медицинские объекты открыли в Костанайской области

«Открытие новых медицинских объектов — это важный шаг в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских населенных пунктов», — отметил глава области. — «Новые амбулатории и ФАПы оснащены не только квалифицированными кадрами, но и современным медицинским оборудованием, что позволит нам значительно повысить качество жизни и улучшить здоровье наших граждан».