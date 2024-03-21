Новые медицинские объекты открыли в Костанайской области

Новые медицинские объекты, в рамках стратегии обеспечения высококачественной медицинской помощи, будут оснащены современным оборудованием, включая аппараты ЭКГ, УЗИ, дефибрилляторы, биохимические анализаторы и многое другое. Кроме того, в каждой врачебной амбулатории будет установлено лабораторное оборудование, что позволит проводить анализы без выезда в районную больницу.
«Открытие новых медицинских объектов — это важный шаг в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских населенных пунктов», — отметил глава области. — «Новые амбулатории и ФАПы оснащены не только квалифицированными кадрами, но и современным медицинским оборудованием, что позволит нам значительно повысить качество жизни и улучшить здоровье наших граждан».
Новые медицинские объекты оснащены всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Это значительное улучшение в инфраструктуре здравоохранения отвечает не только современным стандартам, но и потребностям населения сельских районов в доступной и эффективной медицинской помощи.
В рамках совершенствования системы оказания поликлинической помощи с апреля текущего года будут оптимизированы подходы к прямому обращению к профильным специалистам. Пациенты смогут записываться на прием к профильным специалистам без направления от врача общей практики в ряде случаев.
Сравнительно с аналогичным периодом прошлого года целевые индикаторы отрасли достигнуты и удержаны.
В рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Костанайской области до конца 2024 года планируется строительство 25 объектов здравоохранения.