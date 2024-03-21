Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе в 2026 году заработает новый арматурный завод

В столице Башкирии появится новый арматурный завод, который будет выпускать различные виды крепежного материала, в том числе и для возведения жилья. Инвестор вложит в новое производство около 158 миллионов рублей, а на предприятии создадут 24 рабочих места. Планируется, что завод запустят в Уфе в 2026 году.

Источник: МК.RU Уфа

По словам генерального директора «Корпорации развития РБ» Наиля Габбасова, ранее этот проект рассмотрели на заседании «Инвестиционный час», которое провел глава Башкирии Радий Хабиров.

Сегодня инвестор проводит подготовительные и организационные работы.

— Начало строительства производственных объектов на площадке планируется после получения земельного участка в аренду без торгов, — добавил г-н Габбасов. — Документы для предоставления этой поддержки также были подготовлены нашими специалистами.

Напомним, в июле прошлого года власти Башкирии презентовали программу работы с инвесторами, которая существенно упростила требования к новым проектам для получения господдержки. Эти новшества позволили исключить бюрократические барьеры, оптимизировать регламентные процедуры, а также оцифровать процесс сопровождения проектов.

— Одним из внедренных инструментов господдержки инвестиционных проектов стало заключение с инвестором соглашения о защите и поощрении инвестиций, — уточнили в пресс-службе регионального Кабмина. — При заключении соглашения инициатор приоритетного инвестиционного проекта имеет возможность реализовать инициативу с предоставлением налоговых льгот на прибыль организации, возможностью получения льгот на имущество или применением инвестиционного налогового вычета.