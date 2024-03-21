В Уфе в 2026 году заработает новый арматурный завод

В столице Башкирии появится новый арматурный завод, который будет выпускать различные виды крепежного материала, в том числе и для возведения жилья. Инвестор вложит в новое производство около 158 миллионов рублей, а на предприятии создадут 24 рабочих места. Планируется, что завод запустят в Уфе в 2026 году.