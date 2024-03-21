В Уфе в 2026 году заработает новый арматурный завод

По словам генерального директора «Корпорации развития РБ» Наиля Габбасова, ранее этот проект рассмотрели на заседании «Инвестиционный час», которое провел глава Башкирии Радий Хабиров.
Сегодня инвестор проводит подготовительные и организационные работы.
— Начало строительства производственных объектов на площадке планируется после получения земельного участка в аренду без торгов, — добавил г-н Габбасов. — Документы для предоставления этой поддержки также были подготовлены нашими специалистами.
Напомним, в июле прошлого года власти Башкирии презентовали программу работы с инвесторами, которая существенно упростила требования к новым проектам для получения господдержки. Эти новшества позволили исключить бюрократические барьеры, оптимизировать регламентные процедуры, а также оцифровать процесс сопровождения проектов.
— Одним из внедренных инструментов господдержки инвестиционных проектов стало заключение с инвестором соглашения о защите и поощрении инвестиций, — уточнили в пресс-службе регионального Кабмина. — При заключении соглашения инициатор приоритетного инвестиционного проекта имеет возможность реализовать инициативу с предоставлением налоговых льгот на прибыль организации, возможностью получения льгот на имущество или применением инвестиционного налогового вычета.