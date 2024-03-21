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В Башкирии состоится всероссийская ярмарка трудоустройства

В Башкирии 12 апреля пройдет первый из двух этапов всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», напомнили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Масштабное мероприятие охватит всю страну второй раз и наряду с вакансиями представит все возможности современной службы занятости. В нашей республике ярмарку объединят с ежегодным фестивалем профессий «ПрофФест».

Напомним, в прошлом году на региональном этапе 260 крупнейших работодателей представили 7,4 тысячи вакансий. В этом году ведущие предприятия республики также представят соискателям более тысячи вакансий в энергетической индустрии, нефтегазовой отрасли, сферах транспорта, торговли и услуг. Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а работодатели — о поддержке, которую можно получить от государства при трудоустройстве уязвимых категорий граждан.

Здесь будут представлены экспозиции работодателей, организовано проведение профориентационных туров, ярмарки вакансий и консультации по вопросам занятости, обучения или открытия своего бизнеса. Кроме того, программа включает в себя семейные активности, презентацию проекта «Башкирская вахта» и отдельную зону консультаций по трудоустройству для бывших заключенных.

Основной площадкой проведения ярмарки трудоустройства «ПрофФест. Работа России. Время возможностей» в Башкирии станет Уфа. Она пройдет в конгресс-холле «Торатау».

Федеральный этап ярмарки запланирован на 28 июня.

Как сообщал ранее Башинформ, по данным выборочного обследования, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в октябре-декабре 2023 года составила в Башкирии почти 1,958 млн человек.

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