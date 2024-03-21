В Башкирии состоится всероссийская ярмарка трудоустройства

Напомним, в прошлом году на региональном этапе 260 крупнейших работодателей представили 7,4 тысячи вакансий. В этом году ведущие предприятия республики также представят соискателям более тысячи вакансий в энергетической индустрии, нефтегазовой отрасли, сферах транспорта, торговли и услуг. Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а работодатели — о поддержке, которую можно получить от государства при трудоустройстве уязвимых категорий граждан.