Стало известно, сколько зарабатывают руководители омских спортивных школ

На сайте мэрии появилась информация о среднемесячной зарплату руководящего состава спортивных школ Омска за 2023 год.
Так, самый высокий доход получал директор «СШОР № 28» Илья Колоколов — 192 тысячи рублей в месяц. Руководитель спортшколы им. А. В. Кожевникова Дмитрий Бернатавичюс зарабатывал 182 тысячи рублей.
Зарплата руководителя спортшколы № 30 Алексея Сорокина составляла 136 тысяч рублей, его коллеги из СШОР № 35 Артёма Локтионова — 141 тысячу рублей. Директор Академии омского футбола «Иртыш» Александр Коноваленко получал 154 тысячи рублей.
Доход руководителя СШОР № 12 им. О. П. Крикорьянца составлял 65 тысяч рублей, СШ № 11 — 61 тысячу рублей, а СШ им. А. М. Пушницы — 53 тысячи рублей.
Руководитель спорткомплекса «Юность» Дмитрий Коноваленко зарабатывал 131 тысячу рублей. Глава БУ «Спортивный город» Евгений Кислицин в прошлом году получал 118 тысяч рублей.