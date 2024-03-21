Пять дорожных объектов завершат в Иркутской области в этом году

Самым сложным и дорогостоящим объектом считается реконструкция дороги Иркутск — Оса — Усть-Уда в Осинском районе на участке со 160 по 215 километр. Работы там проводят этапами с 2020 года. Сейчас завершают отрезок с 159,5 по 172,6 км протяженностью 13,2 км. Раньше он был гравийным. А в 2024 году там уложат асфальтобетон, обустроят пересечения и примыкания с местными дорогами, оборудуют освещение на территориях населенных пунктах и остановках, нанесут разметку, поставят дорожные знаки. Стоимость работ составляет 1,7 млрд рублей. А готовность объекта 72%.