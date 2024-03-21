Пять дорожных объектов завершат в Иркутской области в этом году

В текущем году в Иркутской области завершат работы на пяти дорожных объектах. Это четыре участка дорог протяженностью 47,2 км и один мост. Работы там проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ составляет 4,6 млрд рублей. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Все капиталоемкие объекты являются сложнейшими проектами. Ремонтные работы и реконструкции на них давно ждали местные жители. Работы начали на участках в предыдущие годы. Кое-где даже два или три года назад. Но всех их введут в эксплуатацию к концу 2024 года, — говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Самым сложным и дорогостоящим объектом считается реконструкция дороги Иркутск — Оса — Усть-Уда в Осинском районе на участке со 160 по 215 километр. Работы там проводят этапами с 2020 года. Сейчас завершают отрезок с 159,5 по 172,6 км протяженностью 13,2 км. Раньше он был гравийным. А в 2024 году там уложат асфальтобетон, обустроят пересечения и примыкания с местными дорогами, оборудуют освещение на территориях населенных пунктах и остановках, нанесут разметку, поставят дорожные знаки. Стоимость работ составляет 1,7 млрд рублей. А готовность объекта 72%.
В Аларском районе на автодороге Кутулик — Шульгина — Головинское окончат капитальный ремонт на участке с 0 по 14 километр. Сейчас он выполнен на 62%. Там планируют завершить устройство дорожной одежды, тротуаров, электроосвещения. Планируется установить автобусные остановки и нанести разметку. Стоимость работ составит 946 млн рублей.
Кроме того, работы проведут в Черемховском районе на дороге Верхний Булай — Лохово — Нены, Усть-Куте. Там нужно отремонтировать мост через реку Лена. А также провести ремонт на автодороге Тайшет — Чуна — Братск.