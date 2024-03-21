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На омском метромосту обновят разметку за три миллиона

Работы должны начаться после 15 апреля.

Источник: Om1.ru

В Омске региональное Управление заказчика по строительству транспортных объектов гидротехнических сооружений ищет подрядчика, который нанесёт новую горизонтальную разметку на метромосту. Начальная цена контракта составляет 3,1 млн рублей.

Разметку нанесут в три этапа. Работы должны начаться после 15 апреля, а завершиться — до 25 октября. Краску должны наносить в сухую погоду. Подрядчику предстоит использовать световозращающие материалы.

Как говорится в проекте контракта, работы нужно выполнять без приостановки функционирования объекта. Исполнителя определят 28 марта.