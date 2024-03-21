В Челябинской области на детский отдых потратят 250 млн рублей

Оздоровительная кампания на Южном Урале проводится круглый год. Например, сейчас, по данным министерства социальных отношений Челябинской области, в лагерях и санаториях отдыхает 725 детей. В марте к ним присоединятся еще 675 ребят.
При этом весной в программу детского отдыха обязательно включают занятия по основным школьным предметам. Это необходимо для того, чтобы ребята не отстали в изучении программы. В развлекательной части для них предусмотрены спортивные и физкультурные мероприятия, игры, дискотеки, экскурсии.
Министр социальных отношений Ирина Буторина заметила, что каждый год появляются и новые направления.
«Так, в этом году планируется организовать отдых детей, страдающих целиакией. Соответствующее поручение было дано губернатором Алексеем Текслером во время Прямой линии. Помимо этого, запланировано оздоровление детей после кохлеарной имплантации», — сказала Ирина Буторина.
Все путевки, которые получают южноуральцы по линии соцзащиты, бесплатны. Для этого необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства или подать заявление в МФЦ или через Госуслуги. При этом в областном ведомстве напомнили, что детям мобилизованных и погибших участников СВО путевки выдаются вне очереди.