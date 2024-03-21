В Челябинской области на детский отдых потратят 250 млн рублей

Все путевки, которые получают южноуральцы по линии соцзащиты, бесплатны. Для этого необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства или подать заявление в МФЦ или через Госуслуги. При этом в областном ведомстве напомнили, что детям мобилизованных и погибших участников СВО путевки выдаются вне очереди.