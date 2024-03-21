Власти Перми начнут измерять яркость светодиодной рекламы

Новые требования, регулирующие внешний вид рекламных вывесок на территории города, предлагается внести в Правила благоустройства. Проект городских властей был представлен на заседании думского комитета по пространственному развитию и благоустройству. Как сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, яркость рекламных вывесок будет измеряться в канделах на 1 кв. м. Для этого в администрации станут использовать специальный прибор — яркомер.



«Запрещается яркость вывески более 2,5 тыс. кандел на 1 кв. м, использование светодинамического мерцающего эффекта. Также запрещается размещение вывески с помощью проекторов, демонстрация постеров на динамических системах смены изображений, либо реклама, демонстрируемая на экранах телевизоров бегущей строкой», — отметила Мария Норова. Докладчица объяснила введение запретов необходимостью снизить световое загрязнение на окружающую архитектурную среду. Яркие мерцающие вывески раздражают горожан, водителей транспорта и ухудшают архитектурный облик Перми.



По планам мэрии, приборы яркомеры приобретут в каждый район, чтобы специалисты администраций во время муниципального контроля обследовали на своих территориях все рекламные вывески. Депутаты интересовались убытками, которые понесет бизнес в случае обнаружения несоответствующей вывески. Руководитель департамента пояснила, что отрегулировать яркость электронного носителя для бизнеса не составит труда — «технически это несложно». Владельцам вывесок, не соответствующих новым требованиям, дадут переходный период, чтобы отрегулировать их параметры. Этот период составит три месяца и начнет действовать с 1 апреля.



Члены комитета одобрили проект, предполагающий новые требования для вывесок.



Напомним, о планах городских властей ввести новые требования для светодиодных рекламных конструкций стало известно в январе этого года. Для снижения светового загрязнения и негативного влияния на городскую среду чиновники предлагали отказаться от динамичных изображений.