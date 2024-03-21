Власти Перми начнут измерять яркость светодиодной рекламы

Новые требования, регулирующие внешний вид рекламных вывесок на территории города, предлагается внести в Правила благоустройства. Проект городских властей был представлен на заседании думского комитета по пространственному развитию и благоустройству. Как сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, яркость рекламных вывесок будет измеряться в канделах на 1 кв. м. Для этого в администрации станут использовать специальный прибор — яркомер.
«Запрещается яркость вывески более 2,5 тыс. кандел на 1 кв. м, использование светодинамического мерцающего эффекта. Также запрещается размещение вывески с помощью проекторов, демонстрация постеров на динамических системах смены изображений, либо реклама, демонстрируемая на экранах телевизоров бегущей строкой», — отметила Мария Норова. Докладчица объяснила введение запретов необходимостью снизить световое загрязнение на окружающую архитектурную среду. Яркие мерцающие вывески раздражают горожан, водителей транспорта и ухудшают архитектурный облик Перми.
По планам мэрии, приборы яркомеры приобретут в каждый район, чтобы специалисты администраций во время муниципального контроля обследовали на своих территориях все рекламные вывески. Депутаты интересовались убытками, которые понесет бизнес в случае обнаружения несоответствующей вывески. Руководитель департамента пояснила, что отрегулировать яркость электронного носителя для бизнеса не составит труда — «технически это несложно». Владельцам вывесок, не соответствующих новым требованиям, дадут переходный период, чтобы отрегулировать их параметры. Этот период составит три месяца и начнет действовать с 1 апреля.
Члены комитета одобрили проект, предполагающий новые требования для вывесок.
Напомним, о планах городских властей ввести новые требования для светодиодных рекламных конструкций стало известно в январе этого года. Для снижения светового загрязнения и негативного влияния на городскую среду чиновники предлагали отказаться от динамичных изображений.
Власти Перми начнут измерять яркость светодиодной рекламы
Администрация Перми планирует регулировать яркость рекламных вывесок, размещенных на фасадах зданий.
Новые требования, регулирующие внешний вид рекламных вывесок на территории города, предлагается внести в Правила благоустройства. Проект городских властей был представлен на заседании думского комитета по пространственному развитию и благоустройству. Как сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, яркость рекламных вывесок будет измеряться в канделах на 1 кв. м. Для этого в администрации станут использовать специальный прибор — яркомер.