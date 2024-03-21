Реконструкцию стадиона «Трудовые резервы» хотят начать в этом году

В Перми реновацию территории в микрорайоне «Городские горки» планируется развивать с помощью комплексного развития. Речь идет об участке, ограниченном зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59, Аркадия Гайдара, 1, улицами Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко. С предложением об установлении зоны комплексного развития предложила компания ООО «СНова». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Общая площадь зоны реновации составит порядка 9,3 га. Здесь намерены возвести детский сад, обустроить новые дороги и общественные пространства. Реновация территории могут начать уже в этом году с реконструкции спорткомплекса «Трудовые резервы».
Вместо старого спорткомплекса появятся многозальный дом спорта с полноразмерным футбольным полем. Зимой он будет использоваться как каток для катания на коньках. Также сделают спортивные площадки общего функционального назначения и беговые дорожки. Они будут выходить за пределы спорткомплекса на улицу Сада соловьев.
Сейчас концепция развития данной территории прорабатывается. Затем проект будет вынесен на общественные слушания.