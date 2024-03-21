Реконструкцию стадиона «Трудовые резервы» хотят начать в этом году

Вместо старого спорткомплекса появятся многозальный дом спорта с полноразмерным футбольным полем. Зимой он будет использоваться как каток для катания на коньках. Также сделают спортивные площадки общего функционального назначения и беговые дорожки. Они будут выходить за пределы спорткомплекса на улицу Сада соловьев.