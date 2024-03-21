Ульяновский автозавод заплатит сибиряку 1,8 млн. за перегоревшую фару

Из материалов суда следует, что житель пригорода Новосибирска Максим купил 6 февраля 2023 года UAZ PATRIOT за 1 480 000 рублей, на который производитель дает гарантию три года.

Так как на машину еще было почти полгода гарантии, мужчина обратился к официальному дилеру ООО «Ульяновский автомобильный завод» в Новосибирске с требованием устранить дефекты.

Дилер по гарантии частично это сделал, но бракованный светодиод ходовых огней левой фары менять отказался, сославшись на то, что замену фары они делают, если выходят из строя шесть светодиодов, а в этом автомобиле не горит только один.

Владелец УАЗа не согласился с ответом представителя предприятия и 29 мая 2023 года направил заводу-производителю претензию о расторжении договора купли-продажи автомобиля, потребовав вернуть деньги в полном объеме.

Завод предложил автолюбителю провести проверку качества, на что тот согласился, и 15 июня она состоялась. Во время процедуры была установлена неисправность: «не горит один светодиод в левой фаре, требуется замена левой фары», составлен акт, после чего их общение с заводом закончилась. Деньги ООО «УАЗ» не вернул, после чего Максим обратился с иском в районный суд.