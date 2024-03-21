Ульяновский автозавод заплатит сибиряку 1,8 млн. за перегоревшую фару

Из материалов суда следует, что житель пригорода Новосибирска Максим купил 6 февраля 2023 года UAZ PATRIOT за 1 480 000 рублей, на который производитель дает гарантию три года.
За первые две недели эксплуатации владелец обнаружил ряд неисправностей: не горел светодиод дневных ходовых огней левой фары, тек бачок жидкости омывателя стекла, жестко переключались передачи в АКП.
Так как на машину еще было почти полгода гарантии, мужчина обратился к официальному дилеру ООО «Ульяновский автомобильный завод» в Новосибирске с требованием устранить дефекты.
Дилер по гарантии частично это сделал, но бракованный светодиод ходовых огней левой фары менять отказался, сославшись на то, что замену фары они делают, если выходят из строя шесть светодиодов, а в этом автомобиле не горит только один.
Владелец УАЗа не согласился с ответом представителя предприятия и 29 мая 2023 года направил заводу-производителю претензию о расторжении договора купли-продажи автомобиля, потребовав вернуть деньги в полном объеме.
Суд его требования удовлетворил: с ООО «Ульяновский автомобильный завод» взыскана стоимость автомобиля в размере 1 480 000 рублей, компенсация морального вреда в сумме 7 000 рублей и штраф в размере 400 000 рублей.
Завод оспорил решение, мотивировав это тем, что оснований для проведения гарантийного ремонта автомобиля автовладельца не было, так как дилер действовал в строгом соответствии с указаниями завода-изготовителя, ведь перегорело не шесть светодиодов, а всего один.
Областной суд решение районного суда оставил без изменений, апелляционную жалобу ООО «УАЗ» — без удовлетворения.
Евгений БУЛГАКОВ.