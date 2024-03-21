Иркутская область вместе с другими регионами подписала план развития туризма в зоне БАМ

Комплексный межрегиональный план развития туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали («БАМ туристический») подписали в рамках 30-й Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (12+) в Москве. Документ подписали шесть регионов Сибири и Дальнего Востока, в том числе Иркутская область, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
На торжественной церемонии было отмечено, что все действия субъектов по развитию туризма на БАМе теперь будут скоординированы и сфокусированы на общий результат.
Межрегиональный проект «БАМ туристический» вошел в ТОП-1000 федерального конкурса «Сильные идеи для нового времени». В 2024 году БАМу исполняется 50 лет. Проект расскажет о трудовом подвиге советского народа, современном значении магистрали, покажет красоту окружающей природы. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и межрегионального проекта «БАМ туристический» планируется создать два национальных туристических маршрута — «Западный БАМ» и «Восточный БАМ».
«В Иркутской области ветка БАМа проходит через города Братск, Тайшет, Усть-Кут, а также Тайшетский, Братский, Чунский, Нижнеилимский, Усть-Кутский и Казачинско-Ленский районы. БАМ имеет огромный потенциал для создания в регионе национального туристического маршрута, сочетающего в себе несколько направлений туризма: природный экологический, культурно-исторический и промышленный», — отметила в рамках подписания документа руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
По ее словам, регион богат необычными музеями, наполненными креативом общественными пространствами, интересными и познавательными промышленными площадками, уникальными памятниками природы. Иркутская область должна присоединиться к данному проекту и стать частью концепции национального маршрута «Западный БАМ».
«Уже в июле этого года мы планируем провести круглый стол с администрацией Братска и туроператорами для обсуждения вопросов, касающихся формирования данного маршрута», — сказала Евгения Найденова.
Напомним, что на Международной выставке туризма и гостеприимства MITT Иркутская область представлена 26 туроператорами. Туристический потенциал региона презентован делегации КНР. Достигнуты договоренности с Алтайским краем по созданию рабочей группы в целях организации межрегионального национального маршрута «Зеленая линия». Проходят переговоры с субъектами Сибирского федерального округа по разработке семейного железнодорожного маршрута «Омск-Иркутск».