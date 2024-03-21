Иркутская область вместе с другими регионами подписала план развития туризма в зоне БАМ

«В Иркутской области ветка БАМа проходит через города Братск, Тайшет, Усть-Кут, а также Тайшетский, Братский, Чунский, Нижнеилимский, Усть-Кутский и Казачинско-Ленский районы. БАМ имеет огромный потенциал для создания в регионе национального туристического маршрута, сочетающего в себе несколько направлений туризма: природный экологический, культурно-исторический и промышленный», — отметила в рамках подписания документа руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.