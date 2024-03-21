На строительство трассы Алексеевское — Альметьевск направят еще 22,4 млрд рублей. Этот участок дороги входит в состав автодороги Шали — Бавлы. Постановление Кабинета министра РТ проходит антикоррупционную экспертизу.
Основная сумма будет выделена из республиканской казны — 17,1 млрд рублей, остальная часть — из федерального бюджета.
Длина дороги Алексеевское — Альметьевск составляет 145 километров. По планам, максимальная разрешенная скорость там будет 120 км/ч. Добраться из Альметьевска до столицы Татарстана можно будет за час. Полностью достроить трассу планируют в 2024 году.