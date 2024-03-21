На строительство трассы Алексеевское — Альметьевск направят еще 22,4 млрд рублей

Длина дороги Алексеевское — Альметьевск составляет 145 километров. По планам, максимальная разрешенная скорость там будет 120 км/ч. Добраться из Альметьевска до столицы Татарстана можно будет за час. Полностью достроить трассу планируют в 2024 году.