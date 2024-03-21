Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На строительство трассы Алексеевское — Альметьевск направят еще 22,4 млрд рублей

90 км участка уже готовы.

Источник: Комсомольская правда

На строительство трассы Алексеевское — Альметьевск направят еще 22,4 млрд рублей. Этот участок дороги входит в состав автодороги Шали — Бавлы. Постановление Кабинета министра РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Основная сумма будет выделена из республиканской казны — 17,1 млрд рублей, остальная часть — из федерального бюджета.

Длина дороги Алексеевское — Альметьевск составляет 145 километров. По планам, максимальная разрешенная скорость там будет 120 км/ч. Добраться из Альметьевска до столицы Татарстана можно будет за час. Полностью достроить трассу планируют в 2024 году.

строительство