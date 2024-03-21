Алуштинские власти ищут владельцев недвижимости в Рыбачьем

Власти обнаружили недвижимость, имеющую признаки бесхозного имущества. Речь идет о нежилых помещениях, которые находятся на улице Центральной, 27. Сейчас администрация разыскивает собственников. Владельцев просят в течение 10 дней обратиться в управление имущественных и земельных отношений администрации и предъявить документы, подтверждающие право собственности.