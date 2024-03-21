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Алуштинские власти ищут владельцев недвижимости в Рыбачьем

Администрация Алушты разыскивает владельцев недвижимости в Рыбачьем.

Власти Алушты разыскивают владельцев недвижимости, расположенной в селе Рыбачье. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти обнаружили недвижимость, имеющую признаки бесхозного имущества. Речь идет о нежилых помещениях, которые находятся на улице Центральной, 27. Сейчас администрация разыскивает собственников. Владельцев просят в течение 10 дней обратиться в управление имущественных и земельных отношений администрации и предъявить документы, подтверждающие право собственности.

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