Участок проспекта 60-летия Октября в Хабаровске готовят к реконструкции

«Результаты экспертизы показали, что дорога уже едва выдерживает нагрузки — асфальт крошится, образуются ямы. Проект трудоёмкий, так как будем не только менять основание, но и прокладывать тротуары, ливневки, выстраивать пешеходные связи, устанавливать новые светофоры, освещение, остановочные павильоны. Это будет один из главных дорожных объектов 2024 года. Всего в этом году благодаря инициированному президентом нашей страны нацпроекту мы отремонтируем более 30 участков дорог», — отмечал ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук.