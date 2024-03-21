Участок проспекта 60-летия Октября в Хабаровске готовят к реконструкции

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на обновление участка проспекта 60-летия Октября в Хабаровске выделено более 324 млн рублей. Сейчас рабочие очищают прибордюрные зоны и водопропускные лотки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Подрядчик начнет работы в середине апреля, окончание запланировано в ноябре.
«Результаты экспертизы показали, что дорога уже едва выдерживает нагрузки — асфальт крошится, образуются ямы. Проект трудоёмкий, так как будем не только менять основание, но и прокладывать тротуары, ливневки, выстраивать пешеходные связи, устанавливать новые светофоры, освещение, остановочные павильоны. Это будет один из главных дорожных объектов 2024 года. Всего в этом году благодаря инициированному президентом нашей страны нацпроекту мы отремонтируем более 30 участков дорог», — отмечал ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Дорога и инфраструктура не только обновятся, зауженные участки проезжей части будут расширены до необходимых нормативов. Кроме того, в настоящее время разрабатывается план озеленения проспекта 60-летия Октября.