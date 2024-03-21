УФАС заподозрило мэрию Новосибирска и МП «МЕТРО МИР» в сговоре из-за субсидий. В ведомстве возбудили дело из-за возможного сговора Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской администрации и «МЕТРО МИРа».
ФАС предполагает, что мэрия незаконно насыщала МП «МЕТРО МИР» средствами в виде субсидий.
— Орган власти на регулярной основе компенсировал хозяйствующему субъекту затраты, связанные с уплатой налогов. Кроме того, установлены факты направления денежных средств на разрешение государственных (муниципальных) нужд: строительство автодорог, благоустройство территории общего пользования, устройство ливневых канализаций, строительство объектов инженерной инфраструктуры по обеспечению водоотведения, содержание и эксплуатацию объектов транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности г. Новосибирска и иные. Финансирование выполнения данных работ проводилось не путем заключения мэрией г. Новосибирска государственных (муниципальных) контрактов в рамках Закона о контрактной системе, а путем выделения денежных средств хозяйствующему субъекту — МП «МЕТРО МИР», который в дальнейшем распоряжался данным средствами, — говорится в сообщении УФАС по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что дату и время рассмотрения дела назначат в ближайшее время.
Напомним, недавно в мэрии Новосибирска прокомментировали многомиллионные иски к МП «МЕТРО МИР». Всего в отношении предприятия в данный момент рассматривается 15 дел, а общая сумма требований составляет порядка 35 миллионов рублей. При этом МП уже является должником, в результате чего ФССП возбудила 18 исполнительных производств, суммарно на 26 миллионов.
Напомним, что бывший руководитель МП «МЕТРО МиР» Александр Мысик еще в 2022 году попал под следствие и даже находился в СИЗО № 1 по обвинению в превышении должностных полномочий. Правда, затем его поместили под домашний арест. Прокуратура на момент его задержания сообщала, что был установлен ущерб, причиненный бюджету в сумме не менее 359 миллионов рублей. За эти месяцы было возбуждено еще три уголовных дела, где Мысику предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), а еще по ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с ущербом бюджету на сумму порядка 170 миллионов рублей.
В апреле 2023 года Мысику инкриминировали ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) за то, что он допустил нарушение закона при строительстве подъездной дороги и тогда финансовый урон составил 37 155 572 рубля. Все дела сейчас объединены в одно производство. Большинство эпизодов, которые инкриминируют Мысику, связаны со строительство новой ледовой арены на левом берегу Новосибирска.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.