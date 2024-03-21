УФАС заподозрило мэрию Новосибирска и МП «МЕТРО МИР» в сговоре из-за субсидий

Напомним, что бывший руководитель МП «МЕТРО МиР» Александр Мысик еще в 2022 году попал под следствие и даже находился в СИЗО № 1 по обвинению в превышении должностных полномочий. Правда, затем его поместили под домашний арест. Прокуратура на момент его задержания сообщала, что был установлен ущерб, причиненный бюджету в сумме не менее 359 миллионов рублей. За эти месяцы было возбуждено еще три уголовных дела, где Мысику предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), а еще по ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с ущербом бюджету на сумму порядка 170 миллионов рублей.