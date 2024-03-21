Инвесторы из России профинансируют IT-стартапы Ферганского региона

Инвестиции российских инвесторов помогут Ферганскому региону стать крупным аутсорсинг-центром технологических услуг. Об этом хоким области Хайрулло Бозоров говорил на встрече с представителями Российской ассоциации венчурных капиталистов «Большая Медведица» во главе с Андреем Завориным.
«Большая Медведица» объединяет инвесторов из Сибирского, Уральского и Дальневосточного регионов России и направляет свои капиталы в перспективные проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий, цифровизации экономики, электронной коммерции и логистики, а также в различные сферы промышленности.
Стороны обсудили реализацию масштабных проектов сотрудничества в IT-сфере на территории Ферганской области, инвестирование в стартапы, развиваемые в регионе, финансирование промышленных проектов, а также создание крупного аутсорсингового центра IT-услуг.
Речь также шла о сотрудничестве в сфере цифровизации систем строительства и проектирования, создания онлайн-платформы изучения иностранных языков для школьников, внедрения системы онлайн-экзаменов для выпускников образовательных центров в сфере ИКТ.
На начальном этапе, чтобы оценить эффективность проектов, инвесторы внедрят в Ферганском регионе технологии стоимостью до 100 тысяч долларов.