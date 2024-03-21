Инвесторы из России профинансируют IT-стартапы Ферганского региона

«Большая Медведица» объединяет инвесторов из Сибирского, Уральского и Дальневосточного регионов России и направляет свои капиталы в перспективные проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий, цифровизации экономики, электронной коммерции и логистики, а также в различные сферы промышленности.