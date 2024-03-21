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Инвесторы из России профинансируют IT-стартапы Ферганского региона

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Группа российских инвесторов «Большая Медведица» профинансирует IT-стартапы предпринимателей Ферганы. Стартовый безвозмездный транш составит 100 тысяч долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Инвестиции российских инвесторов помогут Ферганскому региону стать крупным аутсорсинг-центром технологических услуг. Об этом хоким области Хайрулло Бозоров говорил на встрече с представителями Российской ассоциации венчурных капиталистов «Большая Медведица» во главе с Андреем Завориным.

«Большая Медведица» объединяет инвесторов из Сибирского, Уральского и Дальневосточного регионов России и направляет свои капиталы в перспективные проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий, цифровизации экономики, электронной коммерции и логистики, а также в различные сферы промышленности.

Стороны обсудили реализацию масштабных проектов сотрудничества в IT-сфере на территории Ферганской области, инвестирование в стартапы, развиваемые в регионе, финансирование промышленных проектов, а также создание крупного аутсорсингового центра IT-услуг.

Речь также шла о сотрудничестве в сфере цифровизации систем строительства и проектирования, создания онлайн-платформы изучения иностранных языков для школьников, внедрения системы онлайн-экзаменов для выпускников образовательных центров в сфере ИКТ.

На начальном этапе, чтобы оценить эффективность проектов, инвесторы внедрят в Ферганском регионе технологии стоимостью до 100 тысяч долларов.

экономика