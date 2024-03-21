Здание детской библиотеки в Самарканде будет реконструировано

В обновленной библиотеке также будут центр оцифровки и сканирования, студия звукозаписи, оснащенные на уровне современных стандартов. Например, в центре оцифровки установят различные сканирующие устройства, оборудование для резки и склеивания микропленки. С их помощью можно оцифровать и создать электронную версию не только материалов электронной библиотеки, но и других. Через систему e-book электронная библиотека сможет предоставлять материалы пользователям как внутри здания библиотеки, так и дистанционно.