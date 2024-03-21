Здание детской библиотеки в Самарканде будет реконструировано

А пока двери литературного пространства открыты для читателей в здании по улице Кемаля Ататюрка, где нашли временный приют сотрудники библиотеки с книжным фондом.
Об этом сообщило издание «Самаркандский вестник», напомнив, что при открытии в прошлом году Республиканской детской библиотеки после реконструкции, президент поручил провести такую же работу во всех детских библиотеках страны.
По задумке специалистов, реконструкция должна будет минимально затронуть сохранившиеся элементы интерьера, но изменить планировку. Фасадную часть объекта реконструкция не затронет.
По мнению директора детской библиотеки Юсуфа Мухаммадиева, историческому зданию не хватает зала со сценой, так как в библиотеке часто проводятся разные тематические мероприятиями. Директор, по его словам, неоднократно обращался в разные инстанции и вот теперь архитекторами запланировано создание такого зала при реконструкции.
В обновленной библиотеке также будут центр оцифровки и сканирования, студия звукозаписи, оснащенные на уровне современных стандартов. Например, в центре оцифровки установят различные сканирующие устройства, оборудование для резки и склеивания микропленки. С их помощью можно оцифровать и создать электронную версию не только материалов электронной библиотеки, но и других. Через систему e-book электронная библиотека сможет предоставлять материалы пользователям как внутри здания библиотеки, так и дистанционно.
По предварительным данным, торжественное открытие обновленной детской библиотеки намечается ко Дню независимости в 2025 году.