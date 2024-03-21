В столичном метрополитене отремонтируют 48 вентиляционных киосков

С начала года выдано 48 положительных заключений на проведение капитального ремонта вентиляционных киосков столичного метрополитена. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Иван Щербаков.
«Своевременный ремонт вентиляционных киосков позволяет поддерживать комфортный климат в Московском метрополитене. В скором времени работы пройдут в 48 венткиосках, расположенных в девяти округах столицы», — рассказал Иван Щербаков.
В центре Москвы отремонтируют 15 вентиляционных киосков, девять — на юге, семь — на севере города. По четыре сооружения обновят на востоке, юго-западе и юго-востоке столицы. Кроме того, согласованы три проекта ремонта венткиосков на северо-востоке, по одному — на западе и северо-западе города.
«В прошлом году мы завершили модернизацию вентшахт в метрополитене. Это позволило увеличить воздухообмен на станциях до 30 процентов — свежего воздуха теперь больше, находиться в метро стало приятнее и комфортнее. Также продолжается обновление венткиосков, чтобы вентиляционная система становилась еще надежнее. Мы улучшаем инфраструктуру по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Вентиляционные киоски метрополитена — отдельно расположенные или встроенные сооружения на поверхности земли, обеспечивающие двухстороннее движение воздуха. Они также ограничивают попадание листьев и мусора в вентиляционную систему метрополитена.
В зависимости от проекта в рамках капитального ремонта предусматривается обновление фасадов венткиосков, замена гидроизоляции, кровельного покрытия, устройство новой отмостки, а также внутренняя отделка помещений и установка новых дверей. С 2021 года отремонтировали уже около 80 венткиосков метрополитена.
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