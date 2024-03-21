В столичном метрополитене отремонтируют 48 вентиляционных киосков

«В прошлом году мы завершили модернизацию вентшахт в метрополитене. Это позволило увеличить воздухообмен на станциях до 30 процентов — свежего воздуха теперь больше, находиться в метро стало приятнее и комфортнее. Также продолжается обновление венткиосков, чтобы вентиляционная система становилась еще надежнее. Мы улучшаем инфраструктуру по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.