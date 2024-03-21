Посетители кафе в Иркутске возмущены креативом владельцев. Слово за прокуратурой

Как отмечают общественники, «местная» надпись на плакате — «Рюмочная 12 стульев зовет» — это не шутка, а «кощунство»:
«Это кощунственно в наше время, в военные годы она вдохновляла солдат на подвиги, а теперь зовёт выпить».
В ОНФ рассказали, что после того, как «подписчики прислали снимок в Народный фронт», было отправлено обращение в прокуратуру, чтобы «проверили законность использования плаката в коммерческих целях».
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ (если кто-то вдруг не видел оригинал плаката).
«Родина-мать зовёт!» — знаменитый плакат времён Великой Отечественной войны. Внимание на плакате фокусируется на тексте присяги, которую Родина-мать держит в руке, и принятие которой было обязательным перед отправкой на фронт для борьбы с немецкими оккупантами.