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Посетители кафе в Иркутске возмущены креативом владельцев. Слово за прокуратурой

Гости рюмочной «12 стульев» возмущены одним из рекламных плакатов, украшающих стену заведения. На нем — «пародия на образ Родины-матери», сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на Telegram-канал «Народного фронта».

Источник: ОНФ

Как отмечают общественники, «местная» надпись на плакате — «Рюмочная 12 стульев зовет» — это не шутка, а «кощунство»:

«Это кощунственно в наше время, в военные годы она вдохновляла солдат на подвиги, а теперь зовёт выпить».

В ОНФ рассказали, что после того, как «подписчики прислали снимок в Народный фронт», было отправлено обращение в прокуратуру, чтобы «проверили законность использования плаката в коммерческих целях».

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ (если кто-то вдруг не видел оригинал плаката).

«Родина-мать зовёт!» — знаменитый плакат времён Великой Отечественной войны. Внимание на плакате фокусируется на тексте присяги, которую Родина-мать держит в руке, и принятие которой было обязательным перед отправкой на фронт для борьбы с немецкими оккупантами.