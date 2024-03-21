Воронежцы почти на треть увеличили свои накопления

«Сложившаяся ситуация на финансовом рынке будет стимулировать дальнейший рост интереса людей к накоплению средств, прежде всего, в рублях. В текущем году мы ожидаем увеличения рынка пассивов в отечественной валюте на 15%. От так называемых недружественных валют воронежцы постепенно отказываются. Для диверсификации накоплений используется юань. За прошлый год жители Воронежской области открыли у нас вкладов на сумму 1,6 млрд рублей в китайской валюте. Размещать средства в юанях воронежцы предпочитают на срок от трех месяцев до полугода. На фоне достаточно высокого интереса к юаням как альтернативному способу размещения средств мы ожидаем, что уже к концу следующего года наши клиенты значительно сократят депозиты в долларах и евро», — отметил Игорь Нестеров, управляющий ВТБ в Воронежской области.