Воронежцы почти на треть увеличили свои накопления

Портфель привлеченных средств физлиц по итогам прошлого года вырос на 28% и достиг 129,4 млрд рублей. Из них 107,3 млрд составляют депозиты и накопительные счета, рост по ним составил 30%. Инвестпродукты превысили отметку в 22 млрд, увеличившись относительно 2022 года на 20%. Такова статистика воронежского ВТБ.
Рекордные годовые темпы роста рублевых сбережений воронежцев обеспечило повышение ставок по вкладам вслед за ужесточением денежно-кредитной политики Банка России во втором полугодии. В таких условиях люди стали больше сберегать. Большинство предпочитают депозиты в рублях, ставки по которым достигли максимально высоких значений.
«Сложившаяся ситуация на финансовом рынке будет стимулировать дальнейший рост интереса людей к накоплению средств, прежде всего, в рублях. В текущем году мы ожидаем увеличения рынка пассивов в отечественной валюте на 15%. От так называемых недружественных валют воронежцы постепенно отказываются. Для диверсификации накоплений используется юань. За прошлый год жители Воронежской области открыли у нас вкладов на сумму 1,6 млрд рублей в китайской валюте. Размещать средства в юанях воронежцы предпочитают на срок от трех месяцев до полугода. На фоне достаточно высокого интереса к юаням как альтернативному способу размещения средств мы ожидаем, что уже к концу следующего года наши клиенты значительно сократят депозиты в долларах и евро», — отметил Игорь Нестеров, управляющий ВТБ в Воронежской области.