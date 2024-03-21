Новая ипотека с 1 мая в Казахстане: появились подробности

В интервью телеканалу «24KZ» министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, что на ипотечную программу, которая будет запущена с 1 мая, выделено 300 миллиардов тенге. По словам министра, с 1 марта в стране работала ипотечная программа «Отау» от Отбасы банка. На нее был большой спрос и подано 18 тысяч заявлений, из которых 11 тысяч проверили на соответствие требованиям, и они фактически были одобрены. При этом выделенных на программу 150 миллиардов тенге хватит на 7−8 тысяч квартир, то есть спрос превысил возможности и поэтому необходимо продолжать внедрение новых ипотечных программ.