В Перми отменят маршрутки

— Маршрутка — это не любой маленький автобус, который работает на наших улицах, — уточнил в эфире Радио «КП» пресс-секретарь городского департамент транспорта Виталий Максимов. — У нас есть обычные маршруты, обслуживаемые автобусами малого класса, такие как № 17, 37, 69 70. В них оплата проезда 35 рублей, есть льготы, действуют проездные, а перевозчик получает деньги за выполненную работу. А в маршрутках перевозчик работает от выручки и устанавливает тариф на своем маршруте сам. Поэтому на большинстве маршруток плата за проезд выше, чем в автобусах. Они работают на основании свидетельств на работу, срок действия которых осенью этого года начнет заканчиваться.