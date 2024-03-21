В Перми отменят маршрутки

В Перми с осени начнут отменять все маршрутные такси.
— Маршрутка — это не любой маленький автобус, который работает на наших улицах, — уточнил в эфире Радио «КП» пресс-секретарь городского департамент транспорта Виталий Максимов. — У нас есть обычные маршруты, обслуживаемые автобусами малого класса, такие как № 17, 37, 69 70. В них оплата проезда 35 рублей, есть льготы, действуют проездные, а перевозчик получает деньги за выполненную работу. А в маршрутках перевозчик работает от выручки и устанавливает тариф на своем маршруте сам. Поэтому на большинстве маршруток плата за проезд выше, чем в автобусах. Они работают на основании свидетельств на работу, срок действия которых осенью этого года начнет заканчиваться.
Планируется, что эти маршрутки будут переводиться на регулируемый тариф, то есть будут работать на тех же условиях, что и все автобусы. Будут действовать льготы и проездные, а за несоблюдение расписания к перевозчику станут предъявлять более жесткие санкции.
Сейчас в департаменте транспорта прорабатывают условия новых контрактов и маршруты, на которых будут работать бывшие маршрутки.