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Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на более чем 10%

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В январе-феврале текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 10,5% и составил 9,9 миллиарда долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщили в Госкомстате Узбекистана, экспорт составил 3,6 миллиарда долларов (рост на 13,6%), импорт — 6,2 миллиарда долларов (+ 8,7%).

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (+21,5%), Россией (+17,8%), Казахстаном (+5,9%), Турцией (+4,4%) и Республикой Корея (+3,7%).

Напомним, что число резидентов IT-парка с иностранным капиталом за последние два года выросло в 20 раз и достигло 464 единиц.

Кроме того, в стратегии страны до 2030 года предусмотрено довести объемы экспорта в IT-отрасли до 5 миллиардов долларов.

экономика
торговля