Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на более чем 10%

Как сообщили в Госкомстате Узбекистана, экспорт составил 3,6 миллиарда долларов (рост на 13,6%), импорт — 6,2 миллиарда долларов (+ 8,7%).
Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (+21,5%), Россией (+17,8%), Казахстаном (+5,9%), Турцией (+4,4%) и Республикой Корея (+3,7%).
Напомним, что число резидентов IT-парка с иностранным капиталом за последние два года выросло в 20 раз и достигло 464 единиц.
Кроме того, в стратегии страны до 2030 года предусмотрено довести объемы экспорта в IT-отрасли до 5 миллиардов долларов.