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В Екатеринбурге на снос гаражей потратят 223 тысячи рублей

В Екатеринбурге займутся сносом незаконных гаражей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Кировского района ищут подрядчика, который уберет все постройки. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Ликвидация металлических гаражей, не включенных в схему размещения в Кировском районе Екатеринбурга. Количество гаражей — 10 штук, — говорится в документации.

Подрядчик по контракту должен будет вывезти металлические гаражи на место временного хранения. После чего гаражи передадут их законным владельцам. Также он займется уборкой и благоустройством данных территорий. Стоимость работ оценивают в 223 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга снесут гаражи ради строительства квартала. Работы будут проводится напротив «Екатеринбург-Сити».

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