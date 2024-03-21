В Екатеринбурге на снос гаражей потратят 223 тысячи рублей

Власти Кировского района ищут подрядчика, который уберет все постройки. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— Ликвидация металлических гаражей, не включенных в схему размещения в Кировском районе Екатеринбурга. Количество гаражей — 10 штук, — говорится в документации.
Подрядчик по контракту должен будет вывезти металлические гаражи на место временного хранения. После чего гаражи передадут их законным владельцам. Также он займется уборкой и благоустройством данных территорий. Стоимость работ оценивают в 223 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга снесут гаражи ради строительства квартала. Работы будут проводится напротив «Екатеринбург-Сити».