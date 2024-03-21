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У мопедов, скутеров и электросамокатов появятся cпециальные номерные знаки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 июля 2024 года для мопедов, скутеров и электросамоваров с определенными параметрами двигателя введут специальные регистрационные номера, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено проектом постановления Кабмина «Об утверждении временного положения о государственной регистрации мопедов и самокатов, находящихся в эксплуатации».

Регистрационные номера будут присваиваться автоматически в модуле «Государственные номера» Единой автоматизированной информационной системы Службы безопасности дорожного движения.

С 1 июля 2024 года новые транспортные средства с объемом двигателя 25−50 кубических сантиметров, электродвигателем мощностью 0,25−4 киловатта и расчетной скоростью от 25 до 50 километров в час будут регистрироваться в общем порядке, а находящиеся в эксплуатации — на основании временного положения, опубликованного на СОВАЗ.

С 1 января 2025 года планируется полностью запретить использование незарегистрированных скутеров, мопедов и электросамокатов.