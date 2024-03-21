У мопедов, скутеров и электросамокатов появятся cпециальные номерные знаки

С 1 июля 2024 года новые транспортные средства с объемом двигателя 25−50 кубических сантиметров, электродвигателем мощностью 0,25−4 киловатта и расчетной скоростью от 25 до 50 километров в час будут регистрироваться в общем порядке, а находящиеся в эксплуатации — на основании временного положения, опубликованного на СОВАЗ.