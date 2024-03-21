У мопедов, скутеров и электросамокатов появятся cпециальные номерные знаки

Это предусмотрено проектом постановления Кабмина «Об утверждении временного положения о государственной регистрации мопедов и самокатов, находящихся в эксплуатации».
Регистрационные номера будут присваиваться автоматически в модуле «Государственные номера» Единой автоматизированной информационной системы Службы безопасности дорожного движения.
С 1 июля 2024 года новые транспортные средства с объемом двигателя 25−50 кубических сантиметров, электродвигателем мощностью 0,25−4 киловатта и расчетной скоростью от 25 до 50 километров в час будут регистрироваться в общем порядке, а находящиеся в эксплуатации — на основании временного положения, опубликованного на СОВАЗ.
С 1 января 2025 года планируется полностью запретить использование незарегистрированных скутеров, мопедов и электросамокатов.