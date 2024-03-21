Повышение платы за сдачу квартир беженцам объяснили власти Воронежа

Платить за жилье будет муниципалитет.
На днях вышло постановление администрации города о стоимости аренды квартир для беженцев из Украины и приграничных районов, где идут боевые действия. Собственники квартир в Воронеже могут сдавать муниципалитету жилье для граждан, временно покинувших свои дома.
Цены за аренду квартир с марта 2024 года выросли примерно на 10−30%. Об этом сообщили в управлении развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. В ведомстве пояснили, что при прежней стоимости у горожан отсутствовал интерес у потенциальных арендодателей. Кроме того, властям города аренда жилья у горожан обойдется дешевле, чем размещение беженцев в ПВР.
Проанализировав ситуацию на рынке аренды жилья, власти Воронежа увеличили цену. Так, например, однокомнатную квартиру можно сдать по стоимости от 27250 рублей до 41250 рублей в месяц, а трехкомнатную квартиру — от 45050 рублей до 75050 рублей в месяц. Все зависит от района, в котором располагается жилье.