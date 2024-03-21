Повышение платы за сдачу квартир беженцам объяснили власти Воронежа

Цены за аренду квартир с марта 2024 года выросли примерно на 10−30%. Об этом сообщили в управлении развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. В ведомстве пояснили, что при прежней стоимости у горожан отсутствовал интерес у потенциальных арендодателей. Кроме того, властям города аренда жилья у горожан обойдется дешевле, чем размещение беженцев в ПВР.