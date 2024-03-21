Приватизация транспортного предприятия ПАТП-5 в Новосибирске возмутила депутата горсовета

Участники комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска на днях рассмотрели законопроект о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества.
На этот раз было предложено приватизировать три муниципальных предприятия: МКП «Новосибгортранс», МУП «Спецавтохозяйство» и МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5». Следует отметить, что мероприятия выполняются в соответствии с профильным нормативным актом правительства РФ, согласно которому до конца этого года ряд муниципальных предприятий необходимо преобразовать в акционерные общества. При этом 100% акций должно принадлежать муниципалитетам. Однако, по мнению депутата от КПРФ Александра Бурмистрова, в случае с приватизацией ПАТП-5 не все так просто и вероятность распродажи имущества МУП по бросовым ценам не исключена.
— Если это муниципальное имущество, то продаваться оно может только в рамках конкурсных процедур. То есть аукционов. Скажем, недавно мы видели как проводились торги по КРТ в Советском районе и город получил 1,7 миллиарда рублей, а люди получат жилье. В торгах участвовало несколько застройщиков, которые повышали ставки, что было выгодно для города. А здесь ситуация будет совершенно иная, после того как муниципальные предприятия преобразуют в акционерные общества появится возможность продавать их имущество по решению АО, — отметил Александр Бурмистров.
— У ПАТП-5 в собственности три огромных имущественных комплекса с обширными земельными участками в Октябрьском и Дзержинском районах. И все это может быть продано без торгов. Соответственно имущество, которое могло быть реализовано после честных конкурсных процедур за многие миллионы, а то и миллиарды рублей, теперь, вероятно, после формальной оценки продадут за копейки, — высказал свое предположение депутат.
Помимо этого Александр Бурмистров вообще усомнился в необходимости приватизации транспортного предприятия, поскольку оно необходимо городу и возможность возродить нормальную и полноценную деятельность ПАТП-5 имеется. Сейчас, правда, предприятие пребывает в упадке, и большая часть его площадей сдается коммерсантам в аренду. Впрочем, во многих других регионах страны сейчас активно развивают именно муниципальный транспорт. И распродажа активов ПАТП явно не принесет пользы Новосибирску. Особенно с учетом обновления парка единиц общественного транспорта.
Но процесс приватизации МУП «ПАТП-5» уже фактически запущен. Участники комитета по муниципальному имуществу горсовета одобрили данный законопроект, несмотря на критику со стороны некоторых депутатов. Теперь документ направят в городской парламент для дальнейшего согласования.
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Иван ЛУДНОВ.