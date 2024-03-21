Приватизация транспортного предприятия ПАТП-5 в Новосибирске возмутила депутата горсовета

— Если это муниципальное имущество, то продаваться оно может только в рамках конкурсных процедур. То есть аукционов. Скажем, недавно мы видели как проводились торги по КРТ в Советском районе и город получил 1,7 миллиарда рублей, а люди получат жилье. В торгах участвовало несколько застройщиков, которые повышали ставки, что было выгодно для города. А здесь ситуация будет совершенно иная, после того как муниципальные предприятия преобразуют в акционерные общества появится возможность продавать их имущество по решению АО, — отметил Александр Бурмистров.